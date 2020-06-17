В резиденции Владимира Путина появился дезинфекционный туннель. Видео

CentralAsia (CA) - В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости.



Он разработан пензенской компанией и предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.