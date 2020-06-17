В резиденции Владимира Путина появился дезинфекционный туннель. Видео

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- 14:00, 17 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Видео опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
Он разработан пензенской компанией и предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.
В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.
Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020