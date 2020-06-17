В Узбекистане милиционер чуть не удушил парня, прижав коленом его шею из-за отсутствия маски

CentralAsia (UZ) - 16 июня в узбекском сегменте социальных сетей вызвало большой резонанс видео, на котором снято, как в городе Нукусе сотрудник правоохранительных органов, повалив на землю парня в возрасте около двадцати лет, давит коленом на его шею.

Пользователи соцсети осудили поступок сотрудника милиции, который решил столь жестоко наказать молодого парня за отсутствие маски. Жители Нукуса сообщили, что запечатленный на видео инцидент произошел 14 июня рядом с вокзалом во время рейда по соблюдению карантинных мер.

Собравшиеся на месте инцидента люди обращаются к милиционеру с просьбой не давить коленом на шею молодого парня. «Не души так, ты убьешь его», – кричат люди.

Напомним, что с конца марта месяца в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и областных центрах гражданам запрещено появляться на улице без медицинской маски. За нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов или 20 долларов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов или 65 долларов).

Комментируя видеозапись, распространившуюся в Telegram-канале «Қарақалпақстан жаслари», представитель пресс-службы МВД Каракалпакстана сказал следующее:

«В ходе рейда, проведенного на территории автостоянки в старой части города Нукуса, было установлено, что 22-летний водитель автомобиля марки «Матиз» работал без маски, не соблюдая тем самым правила карантина. Он не подчинился законным требованиям сотрудников органов внутренних дел и оказал им активное сопротивление. Все это было снято на видео очевидцами. Сейчас в отношении этого парня оформлен протокол об административном правонарушении».

Также представитель пресс-службы МВД Каракалпакстана добавил, что в настоящее время для оценки законности действий старшего лейтенанта, давившего коленом на шею задержанного, проводится служебная проверка.