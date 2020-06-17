В Казахстане предложили ввести карантин на национальном уровне

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CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса Казахстана Меруерт Казбекова предложила правительству рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне.

Она попросила принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники.

По ее словам, к депутатам поступают жалобы об отказах в госпитализации больных, невыполнении лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников.

«Заверения Минздрава о том, что в среднем по стране мест в клиниках и защитной экипировки хватает, вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Но это наши граждане, которых государство обязано защитить», - сказала она.

«Фракция «Ак жол» просит рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне», - добавила депутат.

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