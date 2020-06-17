В Казахстане еще 87 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны еще 87 пациентов с коронавирусом, сообщает Минздрав страны.



Общее количество выздоровевших в Казахстане достигло 9716 человек.



Разбивка по регионам выглядит следующим образом:



- Алматы – 2098;



- Нур-Султан – 2055;

- Атырауская область – 1000;

- Карагандинская область – 716;

- Западно-Казахстанская область – 620;

- Шымкент – 511;

- Кызылординская область – 465;

- Алматинская область – 389;

- Жамбылская область – 325;

- Актюбинская область – 293;

- Туркестанская область – 284;

- Мангистауская область – 268;



- Павлодарская область – 188;

- Костанайская область – 186;

- Акмолинская область – 159;

- Восточно-Казахстанская область – 130;

- Северо-Казахстанская область – 51.

Коронавирус в Казахстане

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