В Казахстане еще 87 человек вылечились от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны еще 87 пациентов с коронавирусом, сообщает Минздрав страны.
Общее количество выздоровевших в Казахстане достигло 9716 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 2098;
- Нур-Султан – 2055;
- Атырауская область – 1000;
- Карагандинская область – 716;
- Западно-Казахстанская область – 620;
- Шымкент – 511;
- Кызылординская область – 465;
- Алматинская область – 389;
- Жамбылская область – 325;
- Актюбинская область – 293;
- Туркестанская область – 284;
- Мангистауская область – 268;
- Павлодарская область – 188;
- Костанайская область – 186;
- Акмолинская область – 159;
- Восточно-Казахстанская область – 130;
- Северо-Казахстанская область – 51.
Коронавирус в Казахстане
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