Туркменистан охватила эпидемия загадочной пневмонии, - Eurasianet

CentralAsia (TM) - Туркменистан охвачена вспышкой пневмонии. Это, по крайней мере, не формальная официальная информация, о которой сообщают независимые СМИ, пишет Eurasianet.

Официальные информационные каналы никогда не передают плохие новости любого рода, будь то стихийные бедствия, экономические кризисы или проблемы со здоровьем.

Этот всплеск госпитализаций, вызванных пневмонией в стране, убедительно свидетельствует о наличии коронавируса в Туркменистане. Однако правительство утверждает, в стране не выявлены случаи заражения коронавирусом, пишут авторы статьи.

Сайт Turkmenistan.news в Амстердаме 15 июня сообщил, что в областной больнице города Туркменабат лежат как минимум 34 человека с острой пневмонией. Как пишет издание со ссылкой на неназванные источники, «ранее так много больных пневмонией, находящихся под наблюдением в одно и то же время, не было».

А еще ранее, 11 июня Радио Азатлык сообщило, что работницу туркменабатской больницы изолировали с подозрениями на коронавирус.

Возможно, главным очагом коронавируса является Ашхабад. Как писали СМИ, «столичная инфекционная больница переполнена пациентами с острой пневмонией». «По мнению врачей, уже нет сомнений в том, что это коронавирус. Но не разрешают делать тесты и вообще говорить о коронавирусе. Врачи предупреждают, чтобы особенно берегли пожилых людей, чтобы они не ходили никуда», - рассказал корреспондент радио.

По состоянию на 16 июня все еще нет никаких признаков прибытия миссии Всемирной организации здравоохранения, переговоры о визите которой ведутся с апреля. Расположенное в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило 10 июня, что власти вовсю готовят «потемкинские деревни» в виде хорошо оборудованных медицинских учреждений.