Выделенные Узбекистану Алишером Усмановым $5 миллионов раздали среди 20 тысяч нуждающихся

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане благотворительный фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка») оказал финансовую помощь более чем 300 000 семьям. Об этом 16 июня на брифинге в Ташкенте сообщила руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и семьи Саодат Боймирзаева.

По её словам, в благотворительный фонд на сегодняшний день поступило 194,6 млрд сумов (более $19 млн). За счет этих средств было выделено 118 миллиардов 995 миллионов сумов (более $11,7 млн) 300,383 семьям. Только 71 млрд. 110 млн. сумов (около $7 млн) финансовой помощи было оказано 67 296 семьям наличными. Остальные деньги были потрачены на лекарства, защитные маски, антисептики и другие виды продуктов.

По словам Саодат Боймирзаевой, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов пожертвовал в фонд 5 миллионов долларов.

«Эти средства были переведены на пластиковые карты в размере 2 500 000 сумов (около $250) для 19 009 человек, нуждающихся в социальной защите. Списки нуждающихся были сформированы администрациями Андижана, Намангана, города Ташкента и Ташкентской области. 2 500 000 сумов были переведены на пластиковые карты 1515 человек из 63 махаллей в Ташкенте», - сказала Боймирзаева.

Фонд «Доброта и поддержка» был создан в апреле 2020 года по распоряжению правительства Узбекистана – после того, как это предложил сделать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его словам, фонд будет помогать социально уязвимым и нуждающимся, а предпринимателям, которые будут перечислять в него средства, были обещаны льготы и преференции. «Деньги будут использоваться для обеспечения на период коронавирусной пандемии и карантина нуждающихся в социальной защите, многодетных семей, одиноких пожилых и людей с инвалидностью, временно безработных и потерявших доход денежными средствами, потребительскими товарами, лекарствами и другими продуктами», – говорилось в официальном сообщении о создании фонда.