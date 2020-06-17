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  17 июня 2020
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В Узбекистане из-за распространения коронавируса закрыли въезд и выезд в город Термез

CentralAsia (UZ) -  Доступ к областному центру Сурхандарьинской области, городу Термезу, закрыт с 16 июня. Об этом заявил глава области Тура Боболов.

«Учитывая эпидемическую ситуацию, мы приостановили въезд и выезд из Термеза и отменили ряд мер по смягчению карантинных мер», - сказал Боболов. Мы также ужесточили карантинные требования в Термезском, Денауском, Музрабатском, Шурчинском, Кумкурганском и Байсунском районах, где эпидемическая ситуация сложная», - сказал глава области.

Боболов призвал жителей не выходить на улицу, если в этом нет острой необходимости, надевать маску, если приходится выходить в экстренных случаях, соблюдать правила карантина и регулярно очищать лицо и руки гигиеническими средствами.

Сурхандарьинская область вошла в «зеленую» зону 20 мая. Однако коронавирус вернулся в регион, а город Термез, Бойсунский район, Музрабатский район, Термезский район, Шурчинский район стали «красной» зоной.

С 15 июня на автодорожном посту "Дарбанд", а также в городе Термез, Музрабатском, Термезском, Шурчинском, Бойсунском, Кумкурганском и Джаркурганском районах введен строгий карантин.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

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