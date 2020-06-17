В больницы Нур-Султана в день поступает по 500 человек, каждый второй — с пневмонией

CentralAsia (KZ) - Во время брифинга службы центральных коммуникаций Казахстана руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова заявила, что с начала июня в больницы столицы в день поступает до 500 пациентов, из них каждый второй — с пневмонией.

По ее словам, в начале года в среднем с пневмонией в больницы поступало только по 5 человек.

Она проинформировала, что на данный момент в инфекционных и провизорных стационарах находятся 1711 человек, из них 80 — в реанимации.

Ранее она подчеркнула, что если жители столицы также будут вести себя безответственно и не соблюдать рекомендуемые санитарные нормы, то на всех врачей не хватит.

На сегодняшний день в Нур-Султане коронавирус выявлен у 2951 человека из них скончались 15 пациентов.

С начала июня в Казахстане отмечается резкий рост смертности от коронавируса. Страна стоит на первом месте по числу жертв вируса среди стран Центральной Азии.

График роста количества случаев смерти коронавируса в странах Центральной Азии по состоянию на 17 июня 2020 года.

Казахстан — 88; Таджикистан — 50; Кыргызстан — 30; Узбекистан — 19.

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