Узбекистан введет режим «открытого неба»во всех региональных аэропортах

CentralAsia (UZ) - С 1 августа текущего года во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим «Окрытое небо», сообщает пресс-служба Минтранса.

12 июня этого года Министром транспорта Узбекистана подписан приказ о введении режима «Открытое небо» в аэропортах республики.

Как сообщается, режим «Открытое небо» будет введен с 1 августа сроком действия два года до конца сезона ИАТА «Зима 2022/2023» с возможностью дальнейшей пролонгации или изменения условий в аэропортах Республики Узбекистан в гг. Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч, Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с применением 5-й свободы воздуха.

В соответствии с приказом режим «Открытое небо» будет введен:

в аэропортах гг. Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои и Ургенч без каких-либо ограничений;

в аэропортах гг. Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с предоставлением прав всем иностранным авиакомпаниям государств-членов Международной организации гражданской авиации на выполнение пассажирских полетов без ограничения частот с учетом технических возможностей аэропортов, включая 5-ю свободу воздуха, по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Республики Узбекистан;

а также в аэропорту г.Самарканд по завершению реконструкционных работ.

В соответствии с данным приказом иностранным авиакомпаниям предоставляется право на выполнение грузовых полетов до 7-й свободы воздуха в аэропортах гг. Навои и Термез.

В Узбекистане с 16 марта были приостановлены транспортные сообщения с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 15 июня Узбекистан возобновит авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Турцию, Россию и другие страны будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.