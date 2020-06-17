Узбекистан экспортировал черешню в 11 стран на $48 млн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан увеличил экспорт черешни в 2 раза, реализовав по итогам января — апреля 2020 года на рынках 11 зарубежных стран в общей сложности 23,5 тыс. тонн черешни на общую сумму 48 млн. долларов США.

В сегодняшних условиях пандемии это положительная ситуация, сообщает Госкомстат Узбекистана.

Среди стран-импортеров отечественной черешни Казахстан на первом месте с 12,4 тыс. тонн, следом идут Россия - 6,7 тыс. тонн, Кыргызстан - 4,1 тыс. тонн.

В последние годы узбекская черешня экспортировалась также в Республику Корея и Таиланд. По состоянию на 1 июня текущего года в Республику Корея реализовано 51,8 тонны продукции на сумму 206,8 тыс. долларов США.