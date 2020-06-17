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  17 июня 2020
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Туркменистан продлил отмену авиарейсов по 20 июля

CentralAsia (TM) -  В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Туркменистан продлевает отмену всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Туркменские авиалинии».

Компания отменила десятки рейсов в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

Ранее авиакомпания Туркменистана отменили международные рейсы до 20 июня.

По официальным данным, случаев заболевания коронавирусом в стране не зафиксировано.

Однако, независимые СМИ сообщают о вспышке пневмонии в стране.

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