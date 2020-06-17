В Таджикистане разрешили проводить свадьбы

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CentralAsia (TJ) - Под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода 17 июня состоялось очередное заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщает «Ховар».

В ходе заседания Республиканский штаб принял решение, согласно которому с 20 июня в стране разрешается проведение свадеб с участием до ста приглашенных лиц и только одного торжественного мероприятия по месту жительства или в другом учреждении, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

С 1 июля будут открыты международные авиарейсы в Дубай и Узбекистан. Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку.

По согласованию с Республиканским штабом также осуществляются транзитные и чартерные рейсы для перевозки товаров и продукции на международных авиалиниях.

Агентству гражданской авиации поручено изучить вопрос организации полетов в Россию, Турцию и Китай.

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