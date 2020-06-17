В Таджикистане разрешили проводить свадьбы

- Таджикистан, общество
- 16:55, 17 июня 2020
- Просмотров: 920
CentralAsia (TJ) - Под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода 17 июня состоялось очередное заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщает «Ховар».
В ходе заседания Республиканский штаб принял решение, согласно которому с 20 июня в стране разрешается проведение свадеб с участием до ста приглашенных лиц и только одного торжественного мероприятия по месту жительства или в другом учреждении, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
С 1 июля будут открыты международные авиарейсы в Дубай и Узбекистан. Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку.
По согласованию с Республиканским штабом также осуществляются транзитные и чартерные рейсы для перевозки товаров и продукции на международных авиалиниях.
Агентству гражданской авиации поручено изучить вопрос организации полетов в Россию, Турцию и Китай.