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  17 июня 2020
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В Таджикистане разрешили проводить свадьбы
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода 17 июня состоялось очередное заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщает «Ховар».

В ходе заседания Республиканский штаб принял решение, согласно которому с 20 июня в стране разрешается проведение свадеб с участием до ста приглашенных лиц и только одного торжественного мероприятия по месту жительства или в другом учреждении, в том числе ресторанах и столовых, с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

С 1 июля будут открыты международные авиарейсы в Дубай и Узбекистан. Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку.

По согласованию с Республиканским штабом также осуществляются транзитные и чартерные рейсы для перевозки товаров и продукции на международных авиалиниях.

Агентству гражданской авиации поручено изучить вопрос организации полетов в Россию, Турцию и Китай.

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