Специалисты Центральной Азии обсудили практику природоохранных подходов и технологий

CentralAsia (UZ) - В Международный день борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый 17 июня, специалисты в этой области из всех пяти стран Центральной Азии вновь собрались на вебинар по использованию инструментов и методов WOCAT (Всемирная сеть практик природоохранных подходов и технологий).

Как сообщили в представительстве ФАО в Бишкеке, более 80 участников тренинга из Латиноамериканского континента, Западной Европы и Центральной Азии в течение 10 дней в режиме реального времени будут делиться опытом по использованию эффективных инструментов и методологий по устойчивому управлению земельными ресурсами.

Путем сбора и обработки данных с помощью Географических Информационных Систем (ГИС), а также использования современных инструментов Watershed и Trends.Earth специалисты научатся составлять карты управления земельными ресурсами, деградации почв и их устойчивого управления, а также делать оценку состояния почвы и воздействия на нее различных факторов как на выбранном участке, так и за его пределами в пределах ландшафта, водосбора или региона.

Знания, полученные в ходе вебинара, помогут специалистам во всех странах Центральной Азии в практической деятельности в процессе выработки решений, связанных с государственными и частными инвестициями в сельскохозяйственном секторе в условиях изменения климата.

Тренинг ведут международные специалисты в области Всемирного обзора природоохранных подходов и технологий (WOCAT) Ханспитер Линигер, Сезар Гарсия и Ингрид Тейх.

WOCAT представляет собой глобальную сеть, в рамках которой разработаны стандартизированные инструменты для документирования, мониторинга, оценки и обмена ноу-хау в области устойчивого управления земельными ресурсами, а также для распространения их по всему миру.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается ежегодно 17 июня и призван привлечь внимание общественности к международным усилиям по борьбе с опустыниванием.