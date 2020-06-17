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  17 июня 2020
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В Узбекистане с 1 июля изымают из обращения банкноты номиналом 200 и 500 сумов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 1 июля 2020 года теряют силу в качестве законного средства платежа банкноты номиналом 200 сумов и 500 сумов. Это утверждено в Положении ЦБ о порядке обмена и изъятия из обращения банкнот старого образца.

Как сообщили в ЦБ, эти денежные знаки старого образца будут приниматься всеми отделениями коммерческих банков до 1 июля 2020 года, а после 1 июля 2020 года могут обмениваться непосредственно в расчетно-кассовых центрах Главных территориальных управлений Центрального банка на банкноты, находящиеся в обращении.

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