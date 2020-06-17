В Украине карантин продлили до конца июля

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CentralAsia (CA) - Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 июля. Об этом 17 июня на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Отмечается, что карантин продлен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация», – сказал Шмыгаль.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано рекордное количество зараженных — 758. По последним данным, в Украине зарегистрировано 33 234 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались 943 человека.