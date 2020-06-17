За семь часов в Узбекистане выявили 77 новых случаев коронавируса. Всего 5638

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 17 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5638 (+77).

По данным Минздрава, 73 новых случая были зарегистрированы среди граждан из Карантинного центра, 4 в Бухарской области (1 из них был помещен в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом, 3 - среди населения).

В настоящее время в стране выздоровели 4096 человек, зараженных коронавирусом.