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  17 июня 2020
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За семь часов в Узбекистане выявили 77 новых случаев коронавируса. Всего 5638

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 17 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5638 (+77).

По данным Минздрава, 73 новых случая были зарегистрированы среди граждан из Карантинного центра, 4 в Бухарской области (1 из них был помещен в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом, 3 - среди населения).

В настоящее время в стране выздоровели 4096 человек, зараженных коронавирусом.

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