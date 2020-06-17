В Ашхабаде уменьшилось количество очередей у госмагазинов - СМИ

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана стало заметно меньше толпящихся у входа в продуктовые магазины людей. Если еще недавно ашхабадские торговые точки осаждали сотни горожан, то сейчас перед магазинами стоят не более 10-15 человек, при этом объемы поставок дефицитного продовольствия и лимит на отпуск продуктов остался прежним, а именно минимальным, передает turkmen.news.

Покупать растительное масло по субсидированным ценам с целью его последующей перепродажи в коммерческие магазины стало невыгодно. Людям в нагрузку к бутылке масла или двум окорочкам дают рис по 8 манатов (2,3 долларов США) за кг.

«Выходит, что за масло и рис покупатель отдает 20 манатов (5,7 долларов США), а это делает спекуляцию бессмысленной: точно такое же масло на рынке и в коммерческих магазинах продается не на много дороже», — отметил источник.

В данной ситуации пропадает интерес у «магазинной мафии». Еще пару недель назад неработающие женщины держали очередь в госмагазины в своих руках. Задолго до открытия они вносили в список своих людей и первыми оказывались на входе. Затем часть продуктов относили в соседний коммерческий магазин.

Ухудшение экономической ситуации в стране, дефицит продуктов первой необходимости по доступным ценам привели к тому, что практически во всех регионах, кроме столичного, возобновлена карточная система, как то было в 90-х годах прошлого столетия. Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что продуктовые карточки введут в ближайшее время и в Ашхабаде.