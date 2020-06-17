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  17 июня 2020
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В Таджикистане коронавирус выявлен ещё у 61 человека

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщает единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки от вируса скончался один пациент.

Всего с начала пандемии в стране количество заражённых достигло 5221 человека, из них выздоровели 3700 пациентов, скончался 51 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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