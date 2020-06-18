Окаменелости из Монголии, показывают, что некоторые динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой

CentralAsia (MNG) - Пятнадцать лет назад Марк Норелл наткнулся на кладку яиц динозавров на юге Монголии. На месте были заморожены, по крайней мере, дюжина эмбрионов трицератопса относительно родной протоцератопса. Но «что-то странное» происходило, говорит палеонтолог, работающий в Американском музее естественной истории. Теперь, более 10 лет спустя, он и его коллеги говорят, что разгадали тайну: динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой.

Ученые обнаружили первые окаменелости яиц с мягкой скорлупой, снесенных динозаврами - двумя разнородными видами из Аргентины и Монголии - в открытии, предполагающем, что самые ранние динозавры производили такие яйца до того, как некоторые линии превратились в твердые.





Яйца, содержащие эмбрионы - более кожистые снаружи, а не твердые и кальцинированные, как у птиц, - принадлежали динозавру из Патагонии, называемому Мусзавром, около 200 миллионов лет назад, и одному, называемому Протоцератопсы, из пустыни Гоби Монголии, около 75 миллионов лет назад, исследователи. сказал в среду.





Долгое время считалось, что все динозавры откладывают яйца с твердой скорлупой, как это делают современные птицы - потомки пернатых динозавров - и крокодилы. Многие черепахи, ящерицы и змеи откладывают яйца с мягкой скорлупой. Но относительно мало яиц динозавров было когда-либо найдено, и они принадлежали только горстке групп динозавров, включая мясоедов.





Протоцератопс размером с овцу был членом кератопсовой линии клювовых динозавров, у многих из которых были рога, но не этот. Его 4-дюймовые (10 см) яйца были более продолговатыми.





Фотограф Дж. Б. Шейклфорд обнаружил первый скелет протоцератопса в пустыне Гоби, в ходе американской экспедиции 1922 года, возглавляемой Роем Чепменом Эндрюсом, целью которой были поиски предков человека.





Мусзавр длиной в двадцать футов (6 метров) был ранним членом семейства зауроподов, питающихся растениями с длинной шеей. Его 5-дюймовое (13-см) яйцо было довольно сферическим.





«Это дает нам новый взгляд на репродуктивную биологию динозавров, указывая на то, что базальные динозавры (наиболее примитивные формы) были более примитивными рептилиями по своим репродуктивным привычкам», - сказал палеонтолог Марк Норелл из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, руководитель исследования и автор статьи опубликованной в журнале Nature.

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