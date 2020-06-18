Зафрахтованный рейс доставил 257 транзитных монголов из Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - 17 июня в 17:48 чартерный рейс MIAT Mongolian Airlines по маршруту Сеул – Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе.

Этот рейс доставил 257 граждан Монголии транзитом через Республику Корея. Согласно постановлению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, места на рейсе получили люди с разумными оправданиями, такие как пожилые люди и их опекуны, люди с проблемами со здоровьем, беременные матери и семьи с маленькими детьми и другие.