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  18 июня 2020
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Зафрахтованный рейс доставил 257 транзитных монголов из Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  17 июня в 17:48 чартерный рейс MIAT Mongolian Airlines по маршруту Сеул – Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе.

Этот рейс доставил 257 граждан Монголии транзитом через Республику Корея. Согласно постановлению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, места на рейсе получили люди с разумными оправданиями, такие как пожилые люди и их опекуны, люди с проблемами со здоровьем, беременные матери и семьи с маленькими детьми и другие.

Они будут помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Центральной военной госпиталь, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и другие изоляционные учреждения.

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