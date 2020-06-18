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  18 июня 2020
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Тайвань открывает границы для деловых путешественников Монголии

CentralAsia (MNG) -  Тайвань оценивает Монголию как страну с низким риском коронавируса и открывает границы для ее деловых путешественников.

Власти Тайваня объявили вчера, что они позволят деловым путешественникам из стран с низким и средним риском коронавируса пересекать границу после короткого периода изоляции.

Согласно правилам, которые вступят в силу 22 июня, деловые путешественники из стран с низким уровнем риска будут изолированы на пять дней, а пассажиры из стран со средним уровнем риска будут изолированы на неделю. Кроме того, эти пассажиры могут выйти из изоляции без истечения срока, если они сами оплачивают тест и проходят тестирование.

Страны и регионы с низким риском коронавируса включают Монголию, Новую Зеландию, Австралию, Макао, Палау, Фиджи, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Таиланд и Бутан.

Страны со средним риском включают Южную Корею, Японию, Малайзию и Сингапур.

Тем не менее, деловые путешественники должны будут оставаться на Тайване не более трех месяцев и приехать по странам с низким риском коронавируса, сообщает Taiwan News.

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