Тайвань открывает границы для деловых путешественников Монголии

CentralAsia (MNG) - Тайвань оценивает Монголию как страну с низким риском коронавируса и открывает границы для ее деловых путешественников.

Согласно правилам, которые вступят в силу 22 июня, деловые путешественники из стран с низким уровнем риска будут изолированы на пять дней, а пассажиры из стран со средним уровнем риска будут изолированы на неделю. Кроме того, эти пассажиры могут выйти из изоляции без истечения срока, если они сами оплачивают тест и проходят тестирование.