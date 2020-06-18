На утро 18 июня в Казахстане коронавирус выявлен у 335 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Так, прирост составил 2,2%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 59 (2,0%);
- Карагандинская область - 37 (2,3%);
- город Алматы - 35 (1,1%);
- Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%);
- Атырауская область - 21 (1,6%);
- Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6%);
- Туркестанская область - 20 (4,3%);
- город Шымкент - 18 (1,5%);
- Акмолинская область - 15 (6,6%);
- Актюбинская область - 15 (2,7%);
- Жамбылская область - 15 (2,9%);
- Павлодарская область - 13 (3,1%);
- Алматинская область - 11 (2,1%);
- Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%);
- Кызылординская область - 8 (1,6%);
- Костанайская область - 6 (2,5%);
- Мангистауская область - 3 (0,7%).
Таким образом, всего в стране выявлено 15877 заболевших.