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  18 июня 2020
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На утро 18 июня в Казахстане коронавирус выявлен у 335 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, прирост составил 2,2%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 59 (2,0%);

- Карагандинская область - 37 (2,3%);

- город Алматы - 35 (1,1%);

- Западно-Казахстанская область - 29 (2,9%);

- Атырауская область - 21 (1,6%);

- Восточно-Казахстанская область - 21 (7,6%);

- Туркестанская область - 20 (4,3%);

- город Шымкент - 18 (1,5%);

- Акмолинская область - 15 (6,6%);

- Актюбинская область - 15 (2,7%);

- Жамбылская область - 15 (2,9%);

- Павлодарская область - 13 (3,1%);

- Алматинская область - 11 (2,1%);

- Северо-Казахстанская область - 9 (7,2%);

- Кызылординская область - 8 (1,6%);

- Костанайская область - 6 (2,5%);

- Мангистауская область - 3 (0,7%).

Таким образом, всего в стране выявлено 15877 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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