За сутки в Казахстане зарегистрировано 656 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 17 июня в Казахстане зарегистрированы 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.
Общее количество бессимптомных носителей вируса в стране достигло 6831.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Карагандинская область - 1041 (+90);
- город Алматы - 978 (+71);
- город Нур-Султан - 842 (+68);
- Атырауская область - 739 (+119);
- город Шымкент - 679 (+26);
- Алматинская область - 454 (+52);
- Западно-Казахстанская область - 406 (+27);
- Туркестанская область - 315 (+45);
- Актюбинская область - 230 (+23);
- Восточно-Казахстанская область - 220 (+18);
- Мангистауская область - 213 (+1);
- Кызылординская область - 171 (+12);
- Северо-Казахстанская область - 157 (+16);
- Акмолинская область - 120 (+38);
- Жамбылская область - 115 (+21);
- Костанайская область - 79 (+21);
- Павлодарская область - 72 (+8).