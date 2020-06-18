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  18 июня 2020
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 656 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За 17 июня в Казахстане зарегистрированы 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.

Общее количество бессимптомных носителей вируса в стране достигло 6831.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Карагандинская область - 1041 (+90);

- город Алматы - 978 (+71);

- город Нур-Султан - 842 (+68);

- Атырауская область - 739 (+119);

- город Шымкент - 679 (+26);

- Алматинская область - 454 (+52);

- Западно-Казахстанская область - 406 (+27);

- Туркестанская область - 315 (+45);

- Актюбинская область - 230 (+23);

- Восточно-Казахстанская область - 220 (+18);

- Мангистауская область - 213 (+1);

- Кызылординская область - 171 (+12);

- Северо-Казахстанская область - 157 (+16);

- Акмолинская область - 120 (+38);

- Жамбылская область - 115 (+21);

- Костанайская область - 79 (+21);

- Павлодарская область - 72 (+8).

Коронавирус в Казахстане
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