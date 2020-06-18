Число умерших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 100

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 23:30 17 июня в Казахстане зарегистрировано 9 случаев смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных оперативного штаба.

В городе Нур-Султан скончались женщины 1964, 1952, 1951, 1938, 1950 годов рождения и мужчина 1982 года рождения, городе Шымкент пациент 1979 года рождения, городе Алматы мужчины 1969 и 1960 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану на сегодняшний день выявлено 97 случаев смерти от Covid-19.

Коронавирус в Казахстане

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