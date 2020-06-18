В Узбекистане после свадьбы на 250 человек всех гостей отправили на карантин

CentralAsia (UZ) - Жители Музрабадского района Сурхандарьинской области, что на юго-востоке Узбекистана, провели свадьбу на 250 человек. После торжества все гости были отправлены на карантин.

Свадьба в Музрабадском районе, после которой более 250 человек попали под наблюдение врачей – не единственное подобное мероприятие. В области отмечены свадьбы и другие торжества, проведенные без соблюдения санитарных норм. Их участники находятся сейчас на карантине, сообщает областная администрация.

Кроме того, из-за несоблюдения правил карантина в одной из региональных организаций под наблюдение попали более 300 граждан. Сообщается, что в ведомстве не проводили измерения температуры и не использовали антисептики и медицинские маски. В результате сотрудник, вернувшийся из Ташкента, заразил 9 человек, еще у нескольких есть подозрение на наличие коронавируса.

Кроме того, с 16 июня власти Сурхандарьинской области временно запретили въезд и выезд в город Термез, являющийся административным центром данной области.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации в области мы вынуждены усилить карантинные меры в городе Термезе, а также в Денауском, Музрабадском, Шунчинском, Кумкурганском и Байсунском районах», – сообщил глава Сурхандарьинской области Тура Боболов.

По его данным, всего в области на карантине находятся 4118 человек. Из них 298 человек размещены в медицинских учреждениях, 678 – в санаториях и специальных зданиях, 3142 человека проходят карантин на дому.

Сурхандарьинская область вошла в «зеленую» зону 20 мая. Однако коронавирус вернулся в регион, а город Термез, Бойсунский район, Музрабатский район, Термезский район, Шурчинский район стали «красной» зоной.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» – «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.