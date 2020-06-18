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  18 июня 2020
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В Китае коронавирусом заразились еще 28 человек

CentralAsia (CA) -  В Китае за минувшие сутки коронавирус выявлен у 28 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 28 новых случаев, локальные — 24, завозные — 4. Еще за сутки зарегистрированы 8 бессимптомных носителей коронавируса.

Общее количество зараженных с начала пандемии в стране достигло 83 293, из них выздоровели — 78 394 пациента, скончались — 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 265 пациентов.

На прошлой неделе в Пекине временно закрыли крупный оптовый рынок «Синьфади», где произошла новая вспышка заражения коронавирусом. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.

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