Монголия продолжает поддерживать инициативу Глобального Альянса за торговлю без пыток, - ЕС

CentralAsia (MNG) - Совет Европейского Союза утвердил ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире за 2019 год.

«Монголия отметила 30-ю годовщину своего демократического перехода в 2019 году на фоне важных законодательных изменений. В ноябре 2019 парламент принял второй пересмотр Конституции с 1992 года, значительно изменив политическую систему Монголии и изменив баланс сил между президентом и премьер-министром. Хотя Монголия смогла сохранить свою демократическую форму управления и имеет солидный опыт защиты прав человека, ряд важных вопросов (таких как права детей, права трудящихся, статус правозащитников, независимость судебной власти, -дискриминация) должны быть решены путем создания всеобъемлющей правовой базы.





ЕС продолжал оказывать поддержку Монголии в ряде основных областей, связанных с правами человека и демократией. На 2019 год приоритеты были сосредоточены на совершенствовании нормативно-правовой базы политического финансирования и расширении прав и возможностей женщин и молодежи, поддержке потенциала организаций гражданского общества, а также экономических, социальных и культурных прав уязвимых групп.





ЕС и его государства-члены продолжали финансировать несколько проектов, посвященных действиям в области верховенства права; действия в поддержку гражданского общества и правозащитников (включая поддержку гражданского общества в сельской местности); поддержка уязвимых групп (женщин, детей и инвалидов) и борьба с дискриминацией; и действия в области экономических, социальных и культурных прав (здравоохранение, образование, трудовые права).





В течение 2019 года в Улан-Баторе и в Брюсселе отмечалась 30-я годовщина установления дипломатических отношений между ЕС и Монголией с организацией специальных мероприятий.





Монголия по-прежнему привержена рассмотрению жалоб на пытки и создала национальный превентивный механизм против пыток, как это было рекомендовано Комитетом ООН против пыток в декабре 2018 года.





В ходе Обзора за универсальный период 2015 года Монголия приняла большое количество рекомендаций. Предстоящий обзор в 2020 году даст возможность проанализировать действия, предпринятые Монголией для улучшения положения в области прав человека и выполнения своих обязательств в области прав человека.





Монголия продолжает поддерживать Инициативу Глобального альянса за торговлю без пыток, выдвинутую в ГА ООН два года назад, и в настоящее время работает с ЕС над путями наиболее эффективного осуществления Инициативы», - говорится в докладе.





Альянс за торговлю без пыток — это глобальные усилия стран со всего мира для прекращения торговли товарами, используемыми для пыток и смертной казни. Международное право запрещает пытки при любых обстоятельствах. Тем не менее, несмотря на это, инструментами смерти и боли все еще торгуют по всему миру. К ним относятся дубинки с металлическими шипами, электрошокеры и цепи, химикаты, используемые для отравления людей, а также системы принудительного впрыска, которые идут с ними.

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