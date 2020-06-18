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  18 июня 2020
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Здание Кабинета министров Узбекистана взято на карантин - СМИ

CentralAsia (UZ) -  У одного из руководителей департаментов Кабинета Министров Узбекистана был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает издание «Дарье» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что здание правительства в настоящее время находится под строгим карантином.

Между тем стало известно, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 17 июня находился в Кашкадарьинской области. Рабочая группа во главе с главой правительства посетила Шахрисабз в среду, чтобы ознакомиться с подготовкой ко 2-му Международному фестивалю искусства макома.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 16 июня в ходе видеоселекторного совещания, что за последние две недели в Ташкенте было диагностировано 482 человека с коронавирусом, а источник вируса в 57 случаях неизвестен. Глава государства отметил, что если ситуацию продолжит ухудшаться, то ряд городов и областей вновь будут закрыты.

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