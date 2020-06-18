В Монголии число зараженных коронавирусом превысило 200 человек

CentralAsia (MNG) - В Монголии 17 июня тест на коронавирус сдали 363 человека, 16 человек были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 127 человек, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

За минувшие сутки у четырех дальнобойщиков из Беларуси выявлен коронавирус. Они приехали в Монголию через КПП Алтанбулаг на границе Монголии и России. Их доставят в НИЦИЗ Улан-Батора. Таким образом, на сегодняшний день всего в стране выявлен 201 случай коронавируса.





Коронавирус в Монголии

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