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  18 июня 2020
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Ряд торговых центров в Ташкенте закрылись из-за обострения ситуации вокруг COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Из-за растущего числа людей, зараженных коронавирусом, торговый центр «Малика» в Ташкенте, фермерский рынок Юнусабад и торговый центр «Урикзор» в Учтепинском районе были закрыты. Об этом сообщает пресс-центр ГУВД Ташкента.

Как сообщило ведомство, после обострения ситуации с COVID-19 71 махалля в Ташкенте были включены в «красную» зону.

В этих населенных пунктах будут приняты меры в соответствии с протоколом Республиканской специальной комиссии, будут закрыты въезды и выезды из махаллей, будут созданы стационарные посты, на которых будут дежурить сотрудники ГУВД, Национальной гвардии и службы санитарно-эпидемиологического контроля.

«В районах будет организовано суточное дежурство и установлен строгий контроль. Напоминаем, что граждане, проживающие в «красной» зоне, могут выходить из дома только для покупки продуктов питания и лекарств. В то же время необходимо носить медицинскую маску», - говорится в сообщении ГУВД.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» – «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

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