Почему в Бразилии так много зараженных коронавирусом?

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая рассказал агентству РИА Новости о причин, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний коронавирусом, в отличие от соседних стран.



По его словам, одно из объяснений — это большое число изначально импортированных случаев.



«Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки — много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось», - сказал он.



Ученый отметил, что есть и политический аспект — президент Бразилии не верит в серьезность этого заболевания. Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте он заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».



По мнению Накаи, карантин – это пока что лучший способ противостоять вспышке болезни.

«Локальная передача вируса в Бразилии продолжается с марта, и сейчас он проникает в небольшие города. Как и в других странах, вспышки начались в больших городах, а затем вирус начинает движение. Бразилия сейчас является эпицентром вспышки болезни в Южной Америке», - отметил эксперт.



Он отметил, что пока трудно спрогнозировать, когда будет пик заболевания, на этот счет есть различные оценки. Если он придется на июль, то ситуация будет особенно сложной, поскольку в регионе этот месяц зимний, как правило, появляются сезонные заболевания, например, грипп.



По последним данным, в Бразилии зарегистрированы 955,3 тыс. зараженных, скончались 46,5 тыс. человек.

Ранее, 7 июня в Бразилии параллельно прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару и акции в его поддержку. В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Против расизма и фашизма» и «Терроризм - это политика правительства по уничтожению».



Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Жаира Болсонару за все время пандемии коронавируса. Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения. Сам Болсонару уже неоднократно принимал участие в акциях своих сторонников, которые регулярно проходят по выходным в правительственном квартале столицы.