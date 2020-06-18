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  18 июня 2020
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Монголия прекращает разведку урана в аймаке Дундговь

CentralAsia (MNG) -  Монголия остановила разведку урана в четырёх сомонах аймака Дундговь после того, как компания «Гурвансайхан» провалила инспекцию, проведенную рабочей группой из столичного департамента профессиональной инспекции и экспертами по ядерной и радиационной безопасности.

Было обнаружено, что компания не выполнила стандарты безопасности для предотвращения утечек ядерного и радиационного излучения.

Таким образом, горнодобывающая компания потеряла три лицензии на разведку урана в сомонах аймака Өлзийт, Баянжаргалан, Гурвансайхан и Өндөршил.

Компания «Гурвансайхан», 70% активов которой принадлежит канадской компании «Денисон майнз» (ныне чешской «Юрэйниэм индастри»), 15% российской госкомпании «Атомредметзолото», 15% правительству Монголии разведывает уран в Монголии.

Уран (U, лат. uranium; устаревший вариант ураний) — химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе, атомная масса — 238,029; относится к семейству актиноидов. Уран — слабо радиоактивный элемент, он не имеет стабильных изотопов. Самыми распространёнными изотопами урана являются уран-238 (имеет 146 нейтронов, в природном уране составляет 99,3 %) и уран-235 (143 нейтрона, природная распространённость 0,7204 %).

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