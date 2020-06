В «Твиттере» заработала функция аудиотвита

CentralAsia (CA) - Разработчики «Твиттера» сообщили о запуске новой функции, которая позволяет делать записи голосовых сообщений.

«Вы можете разместить сообщение в Твиттер. Но теперь вы можете разместить в Твиттер ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS вы можете записывать и размещать аудиотвиты», - говорится в заявлении компании.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020