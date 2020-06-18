Таджикистан возобновляет авиасообщение с Узбекистаном c 1 июля

CentralAsia (UZ) - С 1 июля авиарейсы в Узбекистан планирует возобновить Таджикистан — такое решение принял Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий и профилактике передачи COVID-19, сообщает Asia-Plus со ссылкой на НИАТ «Ховар». Пассажиры должны будут иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья, отмечается в сообщении.

Ранее издание со ссылкой на собственный источник издание сообщало, что власти Узбекистана официальным письмом уведомили Министерство транспорта Таджикистан о намерении с 1 июля возобновить регулярные авиарейсы с Душанбе.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта.