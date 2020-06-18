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  18 июня 2020
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В Монголии шесть кандидатов баллотируются на парламентских выборах из СИЗО

CentralAsia (MNG) -  В районном суде первой инстанции Чингэлтэя было рассмотрено уголовное дело против семи человек, в том числе экс-премьера Монголии С.Баяра.

Среди них есть кандидаты на парламентские выборы С.Баярцогт, Д.Ганболд и Б.Бямбасайхан. Все они кроме С.Баяра, заключены под стражу до следующего судебного заседания. Таким образом, на парламентских выборах из СИЗО баллотируются шесть кандидатов.

Ранее суд решил заключить под стражу других трех кандидатов Д.Номтойбаяр, Ж.Эрдэнэбат и Х.Бат-Ялалт. Это было впервые, когда большое количество кандидатов заключены в СИЗО, и баллотируются в депутаты.
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