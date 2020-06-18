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  18 июня 2020
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Названы основные симптомы коронавируса у детей

CentralAsia (CA) -  В Китае было проведено исследование, согласно которому ученые определили главные симптомы заражения коронавирусом детей.

Как пишет издание PLoS Medicine, у детей главными симптомами коронавируса являются лихорадка, диарея и рвота, а проблемы с легкими у них появляются позже.

Согласно исследованию, из числа зараженных коронавирусом детей у 76% проявлялась лихорадка, а среди взрослых – 44%, у 62% детей был сильный кашель, 12% – диарея и рвота.

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