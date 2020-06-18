В Узбекистане за ночь выявили 15 новых случаев коронавируса. Всего 5697

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 18 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5 697 (+15).

По данным Минздрава, 9 новых случаев было выявлено в Ташкенте среди населения и 6 в Навоийской области среди тех, кто был помещен в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 4131 человек, инфицированных коронавирусом (72%), 1547 пациентов проходят лечение, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии.