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  18 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 15 новых случаев коронавируса. Всего 5697

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 18 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5 697 (+15).

По данным Минздрава, 9 новых случаев было выявлено в Ташкенте среди населения и 6 в Навоийской области среди тех, кто был помещен в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом.

В настоящее время в стране выздоровели 4131 человек, инфицированных коронавирусом (72%), 1547 пациентов проходят лечение, 12 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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