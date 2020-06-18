В Нур-Султане от коронавируса скончались 3 пациента

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 10:25 18 июня в Казахстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.
Все случаи зафиксированы в городе Нур-Султан. Так, сегодня скончались женщины 1946 и 1952 годов рождения и мужчина 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану выявлено 100 летальных случаев.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 24;
- Алматы – 15;
- Павлодарская область – 13;
- Шымкент – 12;
- Карагандинская область – 9;
- Акмолинская область – 6;
- Западно-Казахстанская область – 6;
- Туркестанская область – 5;
- Атырауская область – 3;
- Костанайская область – 2;
- Мангистауская область – 2;
- Актюбинская область – 1;
- Восточно-Казахстанская область – 1;
- Жамбылская область – 1.