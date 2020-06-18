В Нур-Султане от коронавируса скончались 3 пациента

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 10:25 18 июня в Казахстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.

Все случаи зафиксированы в городе Нур-Султан. Так, сегодня скончались женщины 1946 и 1952 годов рождения и мужчина 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану выявлено 100 летальных случаев.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 24;

- Алматы – 15;

- Павлодарская область – 13;

- Шымкент – 12;

- Карагандинская область – 9;

- Акмолинская область – 6;

- Западно-Казахстанская область – 6;

- Туркестанская область – 5;

- Атырауская область – 3;

- Костанайская область – 2;

- Мангистауская область – 2;

- Актюбинская область – 1;

- Восточно-Казахстанская область – 1;

- Жамбылская область – 1.

Коронавирус в Казахстане

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