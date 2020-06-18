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  18 июня 2020
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Объем денежных переводов в Узбекистан в мае резко вырос - Центробанк

CentralAsia (UZ) -  Объем денежных переводов в Узбекистан в мае 2020 года резко вырос по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 17 июня ЦБ Узбекистана в своем отчете.

В январе-апреле объем валютных средств, поступивших в Узбекистан через системы международных денежных переводов составил $1,3 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $161 млн (11%).

В этом году объем переводов снижался с $400 млн в январе до $250 млн в апреле.

В мае в Узбекистан поступило через системы международных денежных переводов $485 млн. В апреле эта сумма составляла $235 млн.

Это сильно повлияло на объемы купли-продажи иностранной валюты физическими лицами в обменных пунктах. Объем продажи иностранной валюты населением вырос в мае более чем в два раза, а объем покупки упал на треть, по сравнению с апрелем месяцем.

По предварительным оценкам, объем трансграничных денежных переводов сократится на 30-35% по сравнению с прошлым годом.

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