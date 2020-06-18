Группа ВБ поддерживает усилия Монголии по улучшению инвестиционного климата, внушает доверие инвесторов

CentralAsia (MNG) - МФК, член Группы Всемирного банка, и Национальное агентство развития (НАР) запускают институциональную платформу, чтобы помочь правительству эффективно и прозрачно разрешать претензии инвесторов, тем самым повышая доверие инвесторов в Монголии.





Платформа — Системный механизм реагирования инвесторов (Systemic Investor Response Mechanism - SIRM) позволит инвесторам регистрировать и отслеживать разрешение жалоб на ранней стадии. Кроме того, партнерство МФК и НАР создаст национальную базу данных о проблемах инвестиционного климата, с которыми сталкиваются инвесторы, а также о случаях нарушения гарантий защиты инвестиций.





«Правительство признает необходимость создания надежного и прозрачного инвестиционного климата, способствующего экономическому росту Монголии», - сказал Б Баярсайхан, председатель Национального агентства развития. «Наше сотрудничество с Группой Всемирного банка поможет создать более благоприятную деловую среду для инвесторов, сохраняя и расширяя существующие ПИИ, а также внутренние инвестиции в Монголии», - отметил он.





«Политическая нестабильность является одной из основных проблем для Монголии с точки зрения привлечения и поддержания прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Эффективное сотрудничество и координация между государственным и частным секторами важны для решения этой проблемы, и в этом отношении многое еще предстоит сделать. Запущенная сегодня онлайн-система для отслеживания и разрешения претензий инвесторов имеет решающее значение для решения проблем, с которыми сталкиваются инвесторы», - сказал Амартувшин, президент Национальной торгово-промышленной палаты.





Руфат Алимарданов, постоянный представитель МФК в Монголии, сказал: «В то время, когда COVID-19 оказывает влияние на экономики всего мира, еще более важно разработать инновационные способы привлечения и удержания инвестиций, а также защиты рабочих мест».





«Более предсказуемая инвестиционная политика и последовательные действия правительства могут помочь развивающимся рынкам, таким как Монголия, привлечь больше инвестиционных потоков, тем самым поддерживая финансовую стабильность и создавая условия для мощного экономического подъема. Новая платформа SIRM подтверждает усилия правительства Монголии по реформированию инвестиционного климата и восстановлению доверия инвесторов », - сказал он.





На презентации присутствовали иностранные посольства в Улан-Баторе и представители деловых ассоциаций и палат. В мероприятии также приняли участие представители правительственных учреждений, занимающихся защитой инвесторов, в том числе Министерства иностранных дел, НАР и Министерства сельского хозяйства.





МФК - в партнерстве с правительством Японии и Венгрии - поддерживает инвестиционные реформы Монголии в рамках своего консультативного проекта по инвестиционной политике и содействию развитию сельского хозяйства с 2014 года. Цель проекта - помочь правительству улучшить свою инвестиционную политику, содействовать экономической диверсификации, усилить защиту инвесторов, и далее привлекать и удерживать частные инвестиции.





В рамках своих усилий по улучшению доступности, прозрачности и эффективности государственных услуг в Монголии Всемирный банк помогает правительству создать онлайн-центр универсального обслуживания для инвесторов в рамках проекта «Умное правительство». Платформа SIRM будет связана с этим центром.



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