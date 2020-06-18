В Ташкенте после отмены прописки жители за 70 дней купили почти 13 тысяч квартир

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане согласно указу президента о реформировании системы прописки, с 1 апреля 2020 года граждане без постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области получили возможность приобретать недвижимость.

За последние 70 дней граждане, воспользовавшиеся этой возможностью, заверили в нотариальных конторах 14 851 договор купли-продажи жилья: 12 799 — в городе Ташкенте, 2 052 — в Ташкентской области, сообщил Минюст.

В министерстве отметили, , что почти 70 процентов от общего количества договоров купли-продажи жилья, оформленных нотариусами в данных регионах в течение прошедшего периода, — это сделки с участием граждан, которые прописаны в других регионах.

Устранение барьеров для покупки жилья в Ташкенте, существовавших более 20 лет, также помогло решить разные проблемы, с которыми сталкивались граждане при приобретении жилья.

В частности, многим гражданам приходилось регистрировать свою недвижимость в Ташкенте на имя знакомых с постоянной пропиской, а затем жить в качестве квартиросъемщика в собственном доме. С принятием указа главы государства этой возможностью в первую очередь воспользовались такие граждане и оформили жилье на свое имя, - отметили в Минюсте.