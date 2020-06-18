Выдвинута теория, согласно которой конец света на Земле наступит на следующей неделе

Фото: Al-Ain

CentralAsia (CA) - Конец света… Вымирание человечества… Исчезновение Вселенной и Земли… Мифы об этом существовали на протяжении всей истории человечества, время от времени выступая на передний план.

Социальные сети способствовали популяризации этих мифов и предсказаний, не имеющих под собой не столько научной, сколько какой-либо правдоподобной основы.

Как пишет арабское издание Al-Ain, накануне пользователи сети были удивлены заметками о начале обратного отсчета до конца света, который якобы должен произойти 21 июня 2020 года, то есть на следующей неделе.

Вниманию пользователей предлагаются несколько сценариев конца света. А наиболее запоминающимся является сценарий столкновения Земли с кометой.

Сторонники этой версии считают такое развитие событий вполне вероятным, поскольку столкновение планеты с кометой может быть одним из объяснений вымирания динозавров и других существ, когда-то живущих на Земле, на что указывают тысячи ископаемых, найденных в различных местах.

Но есть и те, кто опровергает этот сценарий, например, ученые-астрономы. По их мнению, любой подобной угрозе, нависшей над нашей планетой, можно противостоять с помощью ядерной бомбы, ионного луча или солнечной энергии, способных разрушить или отклонить тот или иной космический объект.

Несколько организаций, таких как Spacewatch и Near-Earth Asteroid Tracking, следят за космическим пространством, чтобы выявить способные упасть на Землю кометы.

Что касается второго сценария разрушения земного шара и конца света, то он предполагает охлаждение земного ядра. Это будет значить исчезновение магнитного поля Земли, защищающего планету от солнечного излучения.

Согласно третьему сценарию, солнце эволюционирует до стадии «красного гиганта», увеличившись в несколько раз. Это значит, что температура повысится вдвое и уничтожит все живое на планете.

Недавно пользователи социальных сетей начали публиковать странные сообщения о конце света, который якобы произойдёт на следующей неделе — 21 июня.

Согласно продвигаемой ими теории, календарь майя закончится в этот день, что означает начало конца света.

По их мнению, конец света должен был произойти еще 8 лет назад, 21 декабря 2012 года, однако этого не произошло. Как сообщает New York Post, в тот день сторонники теории устремились туда, где существовала цивилизация майя в Мексике и Гватемале, но вернулись разочарованными.

А в новой теории говорится, что при переходе от юлианского календаря (использовавшегося в православных церквях до XX века) к григорианскому произошла ошибка в расчетах, и разница составляет 11 дней в год.

Как пишет британская газета The Sun, ученый Паоло Тагалогин написал в Твиттере: «Следуя юлианскому календарю, мы сейчас находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет». Если это теория верна, то конец света, согласно календарю майя, должен наступить уже на следующей неделе.

21 июня 2020 года должно произойти кольцеобразное солнечное затмение, первое затмение в этом году.

Его можно будет частично наблюдать в Африке, кроме ее южной и западной частей, в юго-восточной Европе, Азии, за исключением северной и восточной части России, на севере Австралии, в Индонезии, Микронезии, а также Тихом и Индийском океанах.

Как полноценное кольцеобразное затмение его будет увидеть в таких странах, как Оман, Йемен, Эритрея, Южный Судан, Конго, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Пакистан, Индия и Китай.

В разгар кольцевого затмения лунный диск покрывает около 99% поверхности Солнца, это длится около 5 часов и 48 минут.