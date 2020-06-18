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  18 июня 2020
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Военные из Туркменистана прибыли в Россию для участия в параде Победы

CentralAsia (TM) -  Военные из 12 стран, в том числе из Туркменистана, прибыли в Россию, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, намеченном на 24 июня, информирует главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков, который должен командовать парадом, – передают российские СМИ.

В Москву прибыли военнослужащие из двенадцати стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Большинство из них 15 июня приняло участие в тренировке на парадной площадке в Алабино.

Всего в параде на Красной площади будут участвовать более 13 тысяч военных, а также по центру столицы проедут 234 единицы современной и исторической наземной военной техники. В воздушной части парада Победы будут задействованы 75 самолетов и вертолетов.

Парад Победы в российской столице было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом.

К настоящему моменту торжественные мероприятия в Москве намерены посетить главы Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.

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