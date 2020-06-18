[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Италии отмечается новый всплеск заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Италии ежедневные данные по ситуации с коронавирусом показывают рост числа новых случаев заражения, пишет Ansa.

За последние сутки в стране зарегистрировано 329 новых случаев заражения, а вчера число заболевших выросло на 210 человек.

В Ломбардии инфицированы 242 человека, что составляет 73,5% от числа новых зараженных за сутки в Италии.

За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 43 человека, тогда как днем ранее сообщалось о 34 случаях смерти.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных в стране достигло 237,8 тыс. человек, из них скончались 34,4 тыс. пациентов.

print
  • В Монголии начался проект подземного шахтного музея «Бэрх»
  • За сутки в Казахстане зарегистрировано 683 бессимптомных носителя коронавируса
  • Впервые монголо-немецкий арт-фестивал проходит виртуально


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com