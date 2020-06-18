В Италии отмечается новый всплеск заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Италии ежедневные данные по ситуации с коронавирусом показывают рост числа новых случаев заражения, пишет Ansa.

За последние сутки в стране зарегистрировано 329 новых случаев заражения, а вчера число заболевших выросло на 210 человек.

В Ломбардии инфицированы 242 человека, что составляет 73,5% от числа новых зараженных за сутки в Италии.



За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 43 человека, тогда как днем ранее сообщалось о 34 случаях смерти.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных в стране достигло 237,8 тыс. человек, из них скончались 34,4 тыс. пациентов.