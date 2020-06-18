[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкентской области заместитель главы района задержан со взяткой

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской области заместитель главы района был пойман с поличным, сообщили местные СМИ.

Телеканал "Узбекистан24" показал видеорепортаж о задержании в Ташкентской области заместителя хокима района за попытку продать землю за 60 тысяч долларов.

Как сообщается чиновник был задержан в момент получения им в качестве взятки $25 тысяч. Взамен он обещал выделить 10 гектаров земли и официально оформить участок за 60 тысяч долларов США.

Личность чиновника не называется.

print
  • На утро 17 июня в Казахстане коронавирус выявлен у 350 человек
  • ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
  • Центр ветеринарной медицины предоставляет жителям Гоби хорошую возможность


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com