В Ташкентской области заместитель главы района задержан со взяткой

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области заместитель главы района был пойман с поличным, сообщили местные СМИ.



Телеканал "Узбекистан24" показал видеорепортаж о задержании в Ташкентской области заместителя хокима района за попытку продать землю за 60 тысяч долларов.

Как сообщается чиновник был задержан в момент получения им в качестве взятки $25 тысяч. Взамен он обещал выделить 10 гектаров земли и официально оформить участок за 60 тысяч долларов США.

Личность чиновника не называется.