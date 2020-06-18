В Ташкентской области заместитель главы района задержан со взяткой

- Узбекистан, происшествия
- 13:27, 18 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области заместитель главы района был пойман с поличным, сообщили местные СМИ.
Телеканал "Узбекистан24" показал видеорепортаж о задержании в Ташкентской области заместителя хокима района за попытку продать землю за 60 тысяч долларов.
Как сообщается чиновник был задержан в момент получения им в качестве взятки $25 тысяч. Взамен он обещал выделить 10 гектаров земли и официально оформить участок за 60 тысяч долларов США.
Личность чиновника не называется.