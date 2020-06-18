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  18 июня 2020
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В Монголии начался проект подземного шахтного музея «Бэрх»

CentralAsia (MNG) -  Создание подземного горного музея — учебно-туристического центра «Бэрх», который откроется в 2022 году по случаю 100-летия развития горнодобывающей промышленности в Монголии, начинается 18 июня.

16 июня государственный секретарь Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности Г.Нандинжаргал подписал контракты с компаниями Khos Bolor и MonEnerGeo, которые выиграли тендеры на поставку и установку подъемного оборудования.

Компании, которые будут выполнять оставшиеся работы по разработке проекта, будут отобраны к 21 июня и заключат контракты с Министерством горной промышленности.

По контрактам с Министерством горнодобывающей промышленности указанные две компании завершат свое участие в проекте к 12 августа.

Подземный музей будет самым заманчивым и увлекательным аттракционом шахта , образованный бывшими шахтными проходами и глубиной 400 метров. Передвигаясь под землей, можно увидеть разные подземные выработки (рабочие места шахтеров), склад взрывчатых веществ, прокатиться на настоящем шахтерском поезде и ознакомиться с различной подземной техникой и технологиями добычи полезных ископаемых.

Проект имеет большое значение для развития туристической привлекательности в городе Бэрх в соответствии с проектом «Исторический туристический регион Чингисхан», создания рабочих мест в сельской местности и продвижения профессии горнодобывающей промышленности для молодого поколения.

Бэрх («трудный») — город в аймаке Хэнтий на территории сомона Батноров на востоке Монголии.

Основанный в 1954 году рудник Бэрх являлся одним из крупнейших месторождений плавикового шпата в Монголии, на тот момент на его долю приходилось 20-30% государственного бюджета. Добыча плавикового шпата на площади 25 квадратных километров на глубину 400 метров была прекращена в 1997 году из-за затопления и истощения запасов.

Плавиковый шпат известен как флюорит с 1868 года. Монголия входит в пятерку лучших в мире по добыче плавикового шпата. В настоящее время в стране ежегодно производится 300-460 тысяч тонн плавикового шпата.

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