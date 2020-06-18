В Монголии через КПП Гашуунсухайт ежедневно более 400-700 большегрузов перевозят уголь

CentralAsia (MNG) - Монгольские чиновники пограничных переходов сообщили, что экспорт угля постепенно восстанавливается. Приблизительно 400-700 тяжелых грузовиков перевозили уголь через пограничный пункт Гашуунсухайт в течение последнего месяца.
В то время как около 450-500 грузовиков перевозят уголь через пограничный переход Шивээхурэн в день. С начала этого года около 2,3 миллиона тонн угля было экспортировано в общей сложности через пограничный контрольно-пропускной пункт Шивээхурэн, и это снижение производительности примерно на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Главного таможенного агентства, экспорт угля из Монголии в мае вырос на 117 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 2,17 миллиона тонн. Тем не менее, он показывает снижение на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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