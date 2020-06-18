В Монголии через КПП Гашуунсухайт ежедневно более 400-700 большегрузов перевозят уголь

CentralAsia (MNG) - Монгольские чиновники пограничных переходов сообщили, что экспорт угля постепенно восстанавливается. Приблизительно 400-700 тяжелых грузовиков перевозили уголь через пограничный пункт Гашуунсухайт в течение последнего месяца.

В то время как около 450-500 грузовиков перевозят уголь через пограничный переход Шивээхурэн в день. С начала этого года около 2,3 миллиона тонн угля было экспортировано в общей сложности через пограничный контрольно-пропускной пункт Шивээхурэн, и это снижение производительности примерно на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.