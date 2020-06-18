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  18 июня 2020
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Япония подарила Узбекистану мобильные поликлиники на $4,6 млн

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан 17 июня состоялась церемония подписания пакета документов по проекту на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках грантовой программы правительства Японии. Его подписали министр здравоохранения Алишер Шадманов и посол Японии в Узбекистане Фуджияма Ёшинори.

Общая сумма гранта составляет 500 миллионов иен (примерно 4,6 миллиона долларов). На средства гранта Узбекистан планирует закупить инновационный передвижной диагностический пункт и компьютерные томографы для инфекционных больниц. Среди медприборов диагностического пункта будут аппарат УЗД, цифровая рентгеновская установка, компьютерный томограф, маммограф.

Целью проекта является дальнейшее укрепление материально-технической базы системы здравоохранения Узбекистана в период пандемии COVID-19.

Эти мобильные клиники с высокотехнологичным оборудованием могут быть доставлены в любую часть страны. Контейнер, состоящий из полного набора современного диагностического и лабораторного оборудования, сможет обеспечивать быструю и качественную медицинскую помощь местному населению, особенно в случае вспышки инфекционного заболевания, - отметили в Минздраве.

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