У жителя Китая в ухе взорвались наушники AirPods

CentralAsia (CA) - У 23-летнего жителя китайского города Чжэнчжоу в ухе взорвались наушники AirPods, пишет портал GizmoChina.

Инцидент произошел 19 мая. Во время взрыва наушника молодой человек разговаривал по телефону, в результате инцидента он получил легкие травмы правого уха.

Он был госпитализирован в одну из местных клиник, где ему была диагностирована травма кожи передней стенки правого слухового прохода. Его лечили противовоспалительными препаратами, но и после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Медики также нашли в ухе следы кровотечения.

Отмечается, что пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.