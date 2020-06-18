У жителя Китая в ухе взорвались наушники AirPods
- Азия и мир, происшествия
- 14:29, 18 июня 2020
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CentralAsia (CA) - У 23-летнего жителя китайского города Чжэнчжоу в ухе взорвались наушники AirPods, пишет портал GizmoChina.
Инцидент произошел 19 мая. Во время взрыва наушника молодой человек разговаривал по телефону, в результате инцидента он получил легкие травмы правого уха.
Он был госпитализирован в одну из местных клиник, где ему была диагностирована травма кожи передней стенки правого слухового прохода. Его лечили противовоспалительными препаратами, но и после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Медики также нашли в ухе следы кровотечения.
Отмечается, что пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.