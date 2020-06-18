[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
У жителя Китая в ухе взорвались наушники AirPods

CentralAsia (CA) -  У 23-летнего жителя китайского города Чжэнчжоу в ухе взорвались наушники AirPods, пишет портал GizmoChina.

Инцидент произошел 19 мая. Во время взрыва наушника молодой человек разговаривал по телефону, в результате инцидента он получил легкие травмы правого уха.

Он был госпитализирован в одну из местных клиник, где ему была диагностирована травма кожи передней стенки правого слухового прохода. Его лечили противовоспалительными препаратами, но и после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Медики также нашли в ухе следы кровотечения.

Отмечается, что пострадавшему выплатили компенсацию в соответствии с местными законами.

print
  • Ханнес Такач назначен главой ЕБРР в Монголии
  • Ученые рассказали о недорогом препарате, который сможет снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой Covid-19
  • В больницы Нур-Султана в день поступает по 500 человек, каждый второй — с пневмонией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com