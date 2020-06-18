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  18 июня 2020
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В Туркменистане чиновников обязали сдать загранпаспорта «на временное хранение» в Миграционную службу

CentralAsia (TM) -  На прошлой неделе чиновники Туркменистана получили распоряжение в течение трех дней сдать свои загранпаспорта в Миграционную службу на временное хранение, сообщают «Хроники Туркменистана».

Распоряжение касается руководителей министерств и госкомпаний, глав областей и районов. Исключения сделаны для тех, кому по долгу службы должен ездить за рубеж. По неподтвержденным данным, это требование также касается их супругов.

Ранее сообщалось, что 16 июня «Туркменские авиалинии» еще на месяц, до 20 июля, продлили приостановку международных рейсов.

Издание «Гундогар» со ссылкой на собственные источники сообщает, что международные полеты не возобновятся раньше 1 сентября. Дальнейшее решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

«Убытки, понесенные национальным авиаперевозчиком Туркменистана по состоянию на середину июня, превысили $30 миллионов, включая расходы на содержание международного аэропорта Ашхабада», – отмечает издание.

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